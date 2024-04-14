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Семья для каждого ребенка — Одесса присоединилась к проекту по развитию семейного патроната

14 апреля 2024 11:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Семья для каждого ребенка — Одесса присоединилась к проекту по развитию семейного патроната
Мать с детьми. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе запускают проект "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната". Программа направлена на обеспечение детей возможностью оставаться дома на попечении квалифицированных воспитателей, когда их биологические родители испытывают трудности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Развивать услуги патроната необходимо, ведь ни один институт не даст ребенку того, что дает человек. Хотя это и временное устройство, но оно является неоценимой помощью ребенку в его кризисный период", — отметили в горсовете.

Альтернатива детским домам

Каждый год в Украине значительное количество детей оказывается в сложных жизненных обстоятельствах из-за проблем их родителей. Социальный патронат, по данным горсовета, — альтернатива устройства детей в специализированные учреждения. При реализации проекта дети находятся в семейном окружении под наблюдением профессиональных воспитателей. Пока биологические родители работают над преодолением затруднений, социальные службы совместно с ними поддерживают связь с детьми и заботятся об их будущем.

Реформа образования в Украине

Напомним, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

Также мы писали, что с 2027 года в Украине начнется реформа образования в старших классах. Это будет смена не только для учащихся, но и для учителей, ведь им придется учиться новому. Для многих это будет неприятно.

Добавим, что закрытие школ в селах — один из самых сложных вопросов новой реформы образования. Но этого не миновать, хотя закроют не все школы в сельской местности.

Одесса
образование
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Одесская область
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