Розвиток культури Одеси — подробиці проєкту

Одеський національний академічний театр опери та балету. Фото: Новини.LIVE

"Дорожня карта культурного розвитку Одеси" має бути презентована вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрямок оновлення культурної діяльності міста.

Про це повідомляє директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції ОМР Іван Ліптуга.

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"Запрошую долучатись до розробки дорожньої карти усіх, хто повʼязує свою діяльність і життя з культурою нашого міста!" — зазначено у повідомленні.

Що відомо про документ

Координатором проєкту є Яна Бойцова, співзасновниця ГО "Пікселейтід Реалітіз". "Дорожня карта культурного розвитку Одеси" — рамковий стратегічний документ для міста. Розроблена стратегія дозволить залучати в Одесу довгострокові грантові програми фінансування, оновлювати інфраструктуру та обладнання, проводити навчання та обмін досвідом.

Процесс створення документу

Наразі тривають дослідження та опитування, результати яких мають суттєво повпливати на подальшу розробку документу. В опитуванні братимуть участь керівники та представники закладів культури, креативних індустрій.



Окрім того, учасниками стануть також представники туризму, профільної освіти, митці, меценати, громадські діячі, медіа, представники влади та бізнесу.Надалі планується розробка концептів та ідей реалізації проєкту спільно з закладами культури.

Нагадаємо, що вже було проведено опитування серед одеситів з приводу їхніх культурних потреб та уявлень про місто. За його результатами, Одеса, передусім, має розвиватись як носій української культури та традицій.