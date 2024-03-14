Нова стратегія розвитку Одеси — чого очікувати містянам

Одесити гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Наразі активно ведеться розробка "Дорожньої карти культурного розвитку Одеси". Цей документ у подальшому має стати основою стратегії розвитку усього міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що відомо про документ

"Дорожня карта культурного розвитку Одеси" буде розроблена за підтримки Євросоюзу та за участю громадськості. Проєкт EU4Culture впроваджується Goethe-Institut у партнерстві з європейськими країнами та за фінансування ЄС.

"Дорожня карта обіцяє стати не лише стратегічним документом, а й інструментом культурної трансформації, що враховує потреби та бажання місцевих культурних і креативних спільнот", — зазначили у міськраді.

Підготовчі роботи

Наразі тривають дослідження та опитування, результати яких мають суттєво повпливати на подальшу розробку документу. Вже проведено дослідження культурних потреб одеситів та їхніх уявлень про місто.

За його результатами, Одеса, передусім, має розвиватись як носій української культури та традицій. Проте відзначено, що місто також є важливим центром європейської та багатонаціональної культури, про що не варто забувати під час подальшої роботи над "Дорожньою картою". Окрім того, триває опитування серед діячів культури і мистецтва.

Нагадаємо, що згідно постанови Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.

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