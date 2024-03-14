Новая стратегия развития Одессы — чего ожидать горожанам

Одесситы гуляют по городу. Фото: Новости.

В настоящее время активно ведется разработка "Дорожной карты культурного развития Одессы". Этот документ в дальнейшем должен стать основой стратегии развития всего города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Что известно о документе

"Дорожная карта культурного развития Одессы" будет разработана при поддержке Евросоюза и с участием общественности. Проект EU4Culture внедряется Goethe-Institut в партнерстве с европейскими странами и при финансировании ЕС.

"Дорожная карта обещает стать не только стратегическим документом, но и инструментом культурной трансформации, учитывающей потребности и желания местных культурных и креативных сообществ" , — отметили в горсовете.

Подготовительные работы

В настоящее время продолжаются исследования и опросы, результаты которых должны существенно повлиять на дальнейшую разработку документа. Проведены исследования культурных потребностей одесситов и их представлений о городе.

По его результатам Одесса, прежде всего, должна развиваться как носитель украинской культуры и традиций. Однако отмечено, что город является важным центром европейской и многонациональной культуры, о чем не стоит забывать во время дальнейшей работы над "Дорожной картой". Кроме того, идет опрос среди деятелей культуры и искусства.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина, одесские предприниматели могут получить гранты на реализацию определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.

Также мы писали, что в Украине идет реализация реформы школьного питания по инициативе Первой леди Елены Зеленской. Так, новое меню внедрили в учебные заведения некоторых общин Одесской области.