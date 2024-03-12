На Одещині діти вже дегустують нове меню в навчальних закладах
В Україні триває реалізація реформи шкільного харчування за ініціативи Першої леді Олени Зеленської. Так, нове меню впровадили в заклади освіти деяких громад Одеської області.
Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.
Зміни дитячого раціону
Голова Одеської ОВА зазначив, що перші зміни відчули освітяни Саф’янівської громади Ізмаїльського району.
"Вони вже мають перші результати — в раціоні дітей стало менше цукру і солі, натомість в меню додалися цільнозерновий хліб, різноманітні спеції, більше свіжих овочів і фруктів", — написав Олег Кіпер.
Окрім цього, в меню школярів побільшало компотів з натуральних плодів та м'яти, трав’яних чаїв. Контролюється кількість жирів, а основний гарнір — каші.
Рекомендації щодо оновлення меню
Олег Кіпер зауважив, що меню для маленьких освітян Одеського регіону складається згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України.
"Картоплю зменшили в раціоні. Рибні дні додали. Все згідно рекомендацій МОЗ України", — написав посадовець.
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