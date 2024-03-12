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На Одещині діти вже дегустують нове меню в навчальних закладах

12 березня 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині діти вже дегустують нове меню в навчальних закладах
Перша леді разом із дітьми. Фото: Олена Зеленська
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Україні триває реалізація реформи шкільного харчування за ініціативи Першої леді Олени Зеленської. Так, нове меню впровадили в заклади освіти деяких громад Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

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Зміни дитячого раціону

Голова Одеської ОВА зазначив, що перші зміни відчули освітяни Саф’янівської громади Ізмаїльського району.

"Вони вже мають перші результати — в раціоні дітей стало менше цукру і солі, натомість в меню додалися цільнозерновий хліб, різноманітні спеції, більше свіжих овочів і фруктів", — написав Олег Кіпер.
 

На Одещині діти вже дегустують нове меню в навчальних закладах - фото 1
Раціон для освітян Одещини. Фото: Олег Кіпер

Окрім цього, в меню школярів побільшало компотів з натуральних плодів та м'яти, трав’яних чаїв. Контролюється кількість жирів, а основний гарнір — каші.

Рекомендації щодо оновлення меню

Олег Кіпер зауважив, що меню для маленьких освітян Одеського регіону складається згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України.

"Картоплю зменшили в раціоні. Рибні дні додали. Все згідно рекомендацій МОЗ України", — написав посадовець.

Нагадаємо, що ми писали, як приготувати смачні французькі млинці "Креп Сюзетт". Млинці для цього рецепту підійдуть будь-які, тільки робіть їх трохи щільнішими, щоб вони зберегли форму в соусі. Цукор можна брати звичайний, але тростинний надає особливий карамельний смак і робить їх темнішими.

Також ми писали, як приготувати пісний вінегрет за карпатським рецептом — один з найулюбленіших салатів кожної сім'ї. Він готується з варених коренеплодів і солоностей. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. 

Одеса
освіта
харчування
діти
Олена Зеленська
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Одеська область
реформи
Новини Одеси
раціон харчування
Олег Кіпер
школа
здорове харчування

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