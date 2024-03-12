В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях

Первая леди вместе с детьми. Фото: Елена Зеленская

В Украине идет реализация реформы школьного питания по инициативе Первой леди Елены Зеленской. Так, уже новое меню внедрили в учебные заведения некоторых общин Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в своем телеграмм-канале.

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Изменения детского рациона

Глава Одесской ОВА отметил, что первые изменения почувствовали педагоги Сафьяновской общины Измаильского района.

"Они уже имеют первые результаты — в рационе детей стало меньше сахара и соли, вместо этого в меню добавились цельнозерновой хлеб, разнообразные специи, больше свежих овощей и фруктов", — написал Олег Кипер.

Рацион для педагогов Одесской области. Фото: Олег Кипер

Кроме того, в меню школьников увеличилось компотов из натуральных плодов и мяты, травяных чаев. Контролируется количество жиров, а основной гарнир – каши.

Рекомендации по обновлению меню

Олег Кипер отметил, что меню для маленьких педагогов Одесского региона составляется согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

"Картофель уменьшили в рационе. Рыбные дни добавили. Все согласно рекомендациям Минздрава Украины" , — написал чиновник.

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