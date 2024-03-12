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В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях

12 марта 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях
Первая леди вместе с детьми. Фото: Елена Зеленская
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Украине идет реализация реформы школьного питания по инициативе Первой леди Елены Зеленской. Так, уже новое меню внедрили в учебные заведения некоторых общин Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в своем телеграмм-канале.

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Изменения детского рациона

Глава Одесской ОВА отметил, что первые изменения почувствовали педагоги Сафьяновской общины Измаильского района.

"Они уже имеют первые результаты — в рационе детей стало меньше сахара и соли, вместо этого в меню добавились цельнозерновой хлеб, разнообразные специи, больше свежих овощей и фруктов", — написал Олег Кипер.

В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях - фото 1
Рацион для педагогов Одесской области. Фото: Олег Кипер

Кроме того, в меню школьников увеличилось компотов из натуральных плодов и мяты, травяных чаев. Контролируется количество жиров, а основной гарнир – каши.

Рекомендации по обновлению меню

Олег Кипер отметил, что меню для маленьких педагогов Одесского региона составляется согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

"Картофель уменьшили в рационе. Рыбные дни добавили. Все согласно рекомендациям Минздрава Украины" , — написал чиновник.

Напомним, что мы писали, как приготовить вкусные французские блины "Креп Сюзетт". Блинчики для этого рецепта подойдут любые, только делайте их немного плотнее, чтобы они сохранили форму в соусе. Сахар можно брать обычный, но тростниковый придает особый карамельный вкус и делает их более темными.

Также мы писали, как приготовить постный винегрет по карпатскому рецепту – один из самых любимых салатов каждой семьи. Он готовится из вареных корнеплодов и соленостей. Неизменными ингредиентами салата являются картофель, свекла и морковь.

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Елена Зеленская
рецепты
Одесская область
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Новости Одессы
рацион питания
Олег Кипер
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