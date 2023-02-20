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Млинці, кекси та тістечка: одеський пологовий будинок провів благодійний ярмарок

20 лютого 2023 14:42
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Млинці, кекси та тістечка: одеський пологовий будинок провів благодійний ярмарок
Десятки одеситів поласували смачними млинцями та тим самим допомогли ЗСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні медики одеського пологового будинку провели ярмарок на підтримку ЗСУ. Захід приурочили до тижня Масляної. 

Скільки людей прийшло придбати млинці та що ще приготували медики, дізнавалась фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська. 

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Черги за смаколиками

ярмарок в одеському пологовому будинку

Чимало одеситів прийшло на поріг пологового будинку. Й це недивно, адже такий захід для людей не в новину. Подібний ярмарок проводили напередодні Різдва. 

Левон Нікогосян

"Це вже другий ярмарок, який проводить цей пологовий будинок. Всі кошти підуть бригадам з нашого міста, на них куплять те, що необхідно воїнам. Своїми руками співробітники пекли млинці, різні солодощі й ви бачите скільки людей прийшло сьогодні", — зазначив очільник міського Департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян.

Не млинцями єдиними…

Столи були наповнені їжею. Лікарі порадували одеситів не тільки млинцями, а й солодкими кексами та бельгійськими вафлями. 

ярмарок в одеському пологовому будинку

"Я готувала для ярмарку кекси з білим шоколадом та журавлиною та бельгійські вафлі із кукурудзою. Кулінарія — це моє хобі, тож на приготування я витратила десь дві години. Всі співробітники пологового будинку дуже товариські та гарно готують. Тож ми як можемо, так і допомагаємо, щоб пришвидшити нашу перемогу", — розповіла лікарка пологового будинку Ірина.

ярмарок в одеському пологовому будинку

В лікарів "золоті руки"

Одеситка Катерина вже дуже добре знайома із лікарями цього пологового будинку. Розповідає, що довірила їм найцінніше — народження трьох своїх дітей. Тож вона впевнена, що сьогодні всі одесити підуть з ярмарку задоволені.  

ярмарок в одеському пологовому будинку

"Атмосфера прекрасна. Ми дуже поважаємо лікарів з пологового будинку. Це прекрасна акція, кошти підуть на потреби ЗСУ. Масляна в нас, через тиждень піст, тож це крута ідея. Ми вже придбали млинці та тістечка. Я впевнена, що все смачне, бо в лікарів руки просто золоті", — поділилась одеситка Катерина. 

ярмарок в одеському пологовому будинку

Зараз як ніколи важливо підтримувати бійців. Саме небайдужість кожного з нас веде Україну до перемоги.

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