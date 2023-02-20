Блинчики, кексы и пирожные: одесский роддом провел благотворительную ярмарку

Десятки одесситов полакомились вкусными блинами и тем самым помогли ВСУ

Сегодня медики одесского роддома провели ярмарку в поддержку ВСУ. Мероприятие приурочили к неделе Масленицы.

Сколько людей пришло приобрести блины и еще приготовили медики, узнавала фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

Очереди за вкусностями

Многие одесситы пришли на порог роддома. И это неудивительно, ведь такое мероприятие для людей не в новость. Подобную ярмарку проводили в канун Рождества.

"Это уже вторая ярмарка, которая проводит этот роддом. Все средства, которые пойдут бригадам из нашего города или на них купят то, что необходимо воинам. Своими руками сотрудники пекли блины, разные сладости и вы видите сколько людей пришло сегодня", — отметил глава городского Департамента здравоохранения Левон Никогосян.

Не блинами одними…

Столы были наполнены едой. Врачи порадовали одесситов не только мельницами, но и сладкими кексами и бельгийскими вафлями.

"Я готовила для ярмарки кексы с белым шоколадом и клюквой и бельгийские вафли с кукурузой. Кулинария — это мое хобби, поэтому на приготовление я потратила где-то два часа. Все сотрудники роддома очень общительны и хорошо готовят. Так мы как можем, так и помогаем, чтобы ускорить нашу победу", — рассказала врач роддома Ирина.

У врачей "золотые руки"

Одесситка Екатерина уже очень хорошо знакома с врачами этого роддома. Рассказывает, что доверила им самое ценное — рождение троих своих детей. Она уверена, что сегодня все одесситы уйдут с ярмарки довольны.

"Атмосфера прекрасная. Мы очень уважаем врачей из роддома. Это прекрасная акция, средства пойдут на нужды ВСУ. Масленица у нас, через неделю пост и это крутая идея. Мы уже приобрели блины и пирожные. Я уверена, что все вкусное, потому что у врачей руки просто золотые", — поделилась одесситка Екатерина.

Сейчас как никогда важно поддерживать бойцов. Именно неравнодушие каждого из нас ведет Украину к победе.