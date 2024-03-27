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Развитие культуры Одессы — подробности проекта

27 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Развитие культуры Одессы — подробности проекта
Одесский национальный академический театр оперы и балета. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

"Дорожная карта культурного развития Одессы" должна быть презентована уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.

Об этом сообщает директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции ОМР Иван Липтуга.

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"Приглашаю приобщаться к разработке дорожной карты всех, кто связывает свою деятельность и жизнь с культурой нашего города!" — отмечено в сообщении.

Что известно о документе

Координатором проекта является Яна Бойцова, соучредительница ОО "Пикселейтид Реалитиз". "Дорожная карта культурного развития Одессы" — рамочный стратегический документ для города. Разработанная стратегия позволит привлекать в Одессу долгосрочные грантовые программы финансирования, обновлять инфраструктуру и оборудование, проводить обучение и обмен опытом.

Процесс создания документа

В настоящее время продолжаются исследования и опросы, результаты которых должны существенно повлиять на дальнейшую разработку документа. В опросе примут участие руководители и представители заведений культуры, креативных индустрий.

Кроме того, участниками станут представители туризма, профильного образования, художники, меценаты, общественные деятели, медиа, представители власти и бизнеса. В дальнейшем планируется разработка концептов и идей реализации проекта совместно с учреждениями культуры.

Напомним, что уже был проведен опрос среди одесситов по поводу их культурных потребностей и представлений о городе. По его результатам, Одесса прежде всего должна развиваться как носитель украинской культуры и традиций.

Одесса
Одесская область
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