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Міжнародна діяльність, туризм і маркетинг  — пріоритети розвитку Одеси

27 червня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нова цільова програма Одеси: на що буде спрямована
Люди гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі міськрада ухвалила цільову програму, яка охоплює ключові напрямки для міста: міжнародну діяльність, туризм і маркетинг. Розвиток цієї ініціативи дасть можливість залучати інвестиції та кошти до міста та підвищить його привабливість на світовій арені.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради.

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Розвиток внутрішнього туризму

Програма передбачає активну участь Одеси у міжнародних заходах, виставках та форумах. Наше місто залишається єдиним доступним морським центром в Україні, що робить розвиток внутрішнього туризму особливо важливим. Саме тому нова цільова програма спрямована на підтримку туристичної галузі, щоб зробити місто ще більш привабливим.

"Ще один важливий аспект — внутрішній туризм. Сьогодні місту Одесі немає альтернативи в Україні. Вона залишається поки що єдиним  доступним морським центром в країні", — зазначив директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

Іван Ліптуга.
Директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE

Підтримка амбасадорів

Важливим аспектом нової програми є підтримка амбасадорів, які допомагають місту. Програма надасть інформаційну та організаційну допомогу для залучення інвестицій, гуманітарної допомоги, туристів і організації культурних заходів.

"Амбасадори грають дуже важливу роль у допомозі місту, а ця програма допоможе суттєво підвищити підтримку наших амбасадорів у різних містах, надаючи інформаційну та організаційну допомогу для залучення інвестицій, гуманітарної допомоги, туристів, культурних заходів тощо", — додав Іван Ліптуга.

Інші ініціативи на Одещині

Ми писали, що в Одесі створили цифровий каталог поховань, що містить інформацію в собі про понад 70 місць захоронення. "Місця скорботи Одеси" є результатом спільних зусиль багатьох людей та організацій.

Також ми писали, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.

Додамо, що "Дорожню карту культурного розвитку Одеси" мають презентувати вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрям оновлення культурної діяльності міста.

Одеса
Геннадій Труханов
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
туризм
амбасадор
саморозвиток

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