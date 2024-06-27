Новая целевая программа Одессы: на что будет направлена

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе горсовет принял целевую программу, охватывающую ключевые направления для города: международную деятельность, туризм и маркетинг. Развитие этой инициативы позволит привлекать инвестиции и средства в город и повысит его привлекательность на мировой арене.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета.

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Развитие внутреннего туризма

Программа предусматривает активное участие в международных мероприятиях, выставках и форумах. Наш город остается единственным доступным морским центром в Украине, что делает развитие внутреннего туризма особенно важным. Поэтому новая целевая программа направлена на поддержку туристической отрасли, чтобы сделать город еще более привлекательным.

"Еще один важный аспект — внутренний туризм. Сегодня городу Одессе нет альтернативы в Украине. Она остается пока единственным доступным морским центром в стране" , — отметил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE

Поддержка амбассадоров

Важным аспектом новой программы является поддержка амбассадоров, помогающих городу. Программа предоставит информационную и организационную помощь для привлечения инвестиций, гуманитарной помощи, туристов и организации культурных мероприятий.

"Послы играют очень важную роль в помощи городу, а эта программа поможет существенно повысить поддержку наших послов в разных городах, оказывая информационную и организационную помощь для привлечения инвестиций, гуманитарной помощи, туристов, культурных мероприятий и т.д.", — добавил Иван Липтуга.

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