"Місця скорботи Одеси": що відомо про проєкт

Кладовище під час поминальних днів. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершили роботу над першим цифровим каталогом поховань, що має назву "Місця скорботи Одеси". Документ містить інформацію в собі по понад 70 місць та є результатом спільних зусиль багатьох людей та організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Каталог місць поховань

Каталог включає інформацію про 78 об'єктів, серед яких діючі кладовища, знищені некрополі, поодинокі поховання в межах міста, військові братські могили, місця Голокосту та місця терору. Він є найбільшим подібним зібранням в Одесі, а також першим з трьох запланованих до публікації цього року.

Цифровий каталог поховань. Фото: Одеська міськрада

"Коли говорять, що з Одесою асоціюють мало українських культурних діячів, можна відкрити каталог на статті про поховання 6-го кілометра. Це наша Биківня, це наш Сандармох. До 1939 року 8100 людей з Одеси засуджено до страти. Близько 5000 останків поховано в цьому страшному місці", — зазначає керівник проєкту Олександр Бабіч.

Ця робота буде продовжена, оскільки нові місця поховань часто знаходяться абсолютно випадково. Надалі подібна інформація буде також включена до каталогу.

Інші ініціативи в Одесі

Ми писали, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.

Також ми повідомляли, що "Дорожню карту культурного розвитку Одеси" мають презентувати вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрям оновлення культурної діяльності міста.

Окрім цього, в Одесі презентували новий вебпортал "Будинок Дружби", створений для об'єднання національностей та культур міста. Представники діаспор можуть долучатися до наповнення платформи, аби перетворити її на живий та динамічний центр культурного обміну.