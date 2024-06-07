"Місця скорботи Одеси": що відомо про проєкт

В Одесі створили цифровий каталог поховань — деталі проєкту
В Одесі завершили роботу над першим цифровим каталогом поховань, що має назву "Місця скорботи Одеси". Документ містить інформацію в собі по понад 70 місць та є результатом спільних зусиль багатьох людей та організацій.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Каталог місць поховань
Каталог включає інформацію про 78 об'єктів, серед яких діючі кладовища, знищені некрополі, поодинокі поховання в межах міста, військові братські могили, місця Голокосту та місця терору. Він є найбільшим подібним зібранням в Одесі, а також першим з трьох запланованих до публікації цього року.
"Коли говорять, що з Одесою асоціюють мало українських культурних діячів, можна відкрити каталог на статті про поховання 6-го кілометра. Це наша Биківня, це наш Сандармох. До 1939 року 8100 людей з Одеси засуджено до страти. Близько 5000 останків поховано в цьому страшному місці", — зазначає керівник проєкту Олександр Бабіч.
Ця робота буде продовжена, оскільки нові місця поховань часто знаходяться абсолютно випадково. Надалі подібна інформація буде також включена до каталогу.
Інші ініціативи в Одесі
Ми писали, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.
Також ми повідомляли, що "Дорожню карту культурного розвитку Одеси" мають презентувати вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрям оновлення культурної діяльності міста.
Окрім цього, в Одесі презентували новий вебпортал "Будинок Дружби", створений для об'єднання національностей та культур міста. Представники діаспор можуть долучатися до наповнення платформи, аби перетворити її на живий та динамічний центр культурного обміну.
Читайте Новини.LIVE!