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Обʼєднання національностей — в Одесі запустили інтерактивний вебпортал

17 травня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Обʼєднання національностей — в Одесі запустили інтерактивний вебпортал
В Одесі представили платформу, що об'єднає культурні діаспори. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеська міськрада презентувала новий вебпортал "Будинок Дружби", створений для об'єднання національностей та культур міста. Представники діаспор можуть долучатися до наповнення платформи, аби перетворити її на живий та динамічний центр культурного обміну.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради

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Новий проєкт для національних громад

Департамент інформації та цифрових рішень презентував вебпортал "Будинок Дружби" на засіданні Ради "Одеського об'єднання національностей". За наповнення платформи новинами та цікавими фактами про життя громад в Одесі будуть призначені відповідальні особи у діаспорах.

"Без вашої участі — якщо провести паралель зі звичайним будинком — це просто голі стіни. Саме від вас залежить обжиття нашого "Будинку Дружби"", — наголосив Геннадій Труханов.

Поточний стан порталу

Наразі вебпортал перебуває у процесі наповнення контентом та тимчасово закритий для користувачів. Планується, що після завершення підготовчих робіт вебпортал стане важливим інформаційним ресурсом для всіх національних громад Одеси.

Портал в Одесі
Який вигляд матиме портал "Будинок Дружби". Фото: Одеська міськрада

Інші ініціативи в Одесі

Ми писали, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси. 

Також ми повідомляли, що "Дорожню карту культурного розвитку Одеси" мають презентувати вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрям оновлення культурної діяльності міста.

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