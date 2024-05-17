Объединение национальностей — в Одессе запустили интерактивный веб-портал
Одесский горсовет презентовал новый веб-портал "Дом Дружбы", созданный для объединения национальностей и культур города. Представители диаспор могут приобщаться к наполнению платформы, чтобы превратить ее в живой и динамичный центр культурного обмена.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.
Новый проект для национальных громад
Департамент информации и цифровых решений представил веб-портал "Дом Дружбы" на заседании Совета "Одесского объединения национальностей". За наполнение платформы новостями и интересными фактами жизни громад в Одессе будут назначены ответственные лица в диаспорах.
"Без вашего участия — если провести параллель с обычным домом — это просто голые стены. Именно от вас зависит обживание нашего "Дома Дружбы"" , — подчеркнул Геннадий Труханов.
Текущее состояние портала
В настоящее время портал находится в процессе наполнения контентом и временно закрыт для пользователей. Планируется, что после завершения подготовительных работ веб-портал станет важным информационным ресурсом для всех национальных громад Одессы.
Другие инициативы в Одессе
Мы писали, что команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев , расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.
Также мы сообщали, что " Дорожную карту культурного развития Одессы " должны презентовать уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.
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