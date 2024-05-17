Объединение национальностей — в Одессе запустили интерактивный веб-портал

В Одессе представили платформу, объединяющую культурные диаспоры. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Одесский горсовет презентовал новый веб-портал "Дом Дружбы", созданный для объединения национальностей и культур города. Представители диаспор могут приобщаться к наполнению платформы, чтобы превратить ее в живой и динамичный центр культурного обмена.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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Департамент информации и цифровых решений представил веб-портал "Дом Дружбы" на заседании Совета "Одесского объединения национальностей". За наполнение платформы новостями и интересными фактами жизни громад в Одессе будут назначены ответственные лица в диаспорах.

"Без вашего участия — если провести параллель с обычным домом — это просто голые стены. Именно от вас зависит обживание нашего "Дома Дружбы"" , — подчеркнул Геннадий Труханов.

Текущее состояние портала

В настоящее время портал находится в процессе наполнения контентом и временно закрыт для пользователей. Планируется, что после завершения подготовительных работ веб-портал станет важным информационным ресурсом для всех национальных громад Одессы.

Как будет выглядеть портал "Дом Дружбы". Фото: Одесский горсовет

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Также мы сообщали, что " Дорожную карту культурного развития Одессы " должны презентовать уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.