"Места скорби Одессы": что известно о проекте

Кладбище во время поминальных дней. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завершили работу над первым цифровым каталогом захоронений под названием "Места скорби Одессы". Документ содержит информацию в себе более 70 мест и является результатом совместных усилий многих людей и организаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Каталог мест захоронений

Каталог включает информацию о 78 объектах, среди которых действующие кладбища, уничтоженные некрополи, единичные захоронения в черте города, военные братские могилы, места Холокоста и места террора. Он является самым подобным собранием в Одессе, а также первым из трех запланированных к публикации в этом году.

Цифровой каталог погребений. Фото: Одесский горсовет

"Когда говорят, что с Одессой ассоциируют мало украинских культурных деятелей, можно открыть каталог на статьи о захоронениях 6-го километра. Это наша Быковня, это наш Сандармох. К 1939 году 8100 человек из Одессы приговорены к смертной казни. Около 5000 останков похоронены в этом страшном месте", — отмечает руководитель проекта Александр Бабич.

Эта работа будет продолжена, поскольку новые места захоронений зачастую находятся совершенно случайно. В дальнейшем подобная информация будет также включена в каталог.

Другие инициативы в Одессе

Мы писали, что команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.

Также мы сообщали, что "Дорожную карту культурного развития Одессы" должны презентовать уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.

Кроме того, в Одессе презентовали новый вебпортал "Дом Дружбы", созданный для объединения национальностей и культур города. Представители диаспор могут приобщаться к наполнению платформы, чтобы превратить ее в живой и динамичный центр культурного обмена.