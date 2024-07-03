Очередная реконструкция парка Перемоги в Одессе – сколько потратят денег

Парк Перемоги в Одессе снова хотят реконструировать. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют реконструировать дендропарк Перемоги, в горсовете уже утвердили проект содержания и проведения якобы необходимых работ. Стоит отметить, что несколько лет назад парк был капитально отремонтирован, а на работы из городского бюджета было выделено более 30 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Документ закрепил порядок, форму и ограничения по использованию территории природно-заповедного фонда и направлен на его защиту и сохранение зеленых насаждений" , — говорится в сообщении горсовета.

"Дендропарк Перемоги" — самый большой парк-памятник садово-паркового искусства в Одессе, который занимает площадь 48,92 гектара. На его территории произрастает 137 видов зеленых насаждений, среди них более 12 тысяч деревьев, 5 тысяч кустов и 2 тысячи цветников.

Реконструкция парка Перемоги

Капитальный ремонт одесского дендропарка в последний раз был произведен в 2019 году. Тогда заказчиком работ выступило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета, а подрядчик был избран в формате открытых торгов. Им стало ООО "БВК "ПИК — СТРОЙ", которое согласилось выполнить работы за 32 460 300,94 гривен.

Данные по аукциону. Фото: скриншот

Протокол раскрытия победителей аукциона. Фото: скриншот

Отметим, что директором компании является депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Марина Лозовенко. Ее разоблачили на строительных махинациях в Николаеве, когда из бюджета было безосновательно перечислено 27 млн грн. Тогда же депутатку задержали, но впоследствии она вышла под залог в 1,4 млн грн.

Марина Лозовенко. Фото: facebook/Марина Лозовенко

На тендер подавалось также ООО "Приморгрупп" с меньшей ставкой — 28 171 601,63, однако его предложение было отклонено.

Будущие проекты

В планах городского совета Одессы разработка подобных проектов для других территорий природно-заповедного фонда, в частности Городского сада, Парка "Лузановки", Дюковского сада, Парка им. Шевченко и Савицкого парка. На данный момент проект по парку им. Шевченко находится на завершающем этапе разработки.

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