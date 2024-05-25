У Хаджибейському районі Одеси впала тополя — рух автомобілів утруднений

Тополя, яка упала. Фото: соцмережі

В Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. Наразі у Хаджибейському районі міста рух машин сильно ускладнений.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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В Одесі впало дерево

Відомо, що дерево впало по вулиці І.Рабіна біля АТБ. Зараз рух у бік Малиновського ринку повністю перекритий. Цю ділянку можна об’їхати по Івана і Юрія Лип та по Спартаківській. Комунальники невдовзі приберуть "зелену перешкоду" та відновлять рух.

Повалені дерева в Одесі

Зазначимо, що у місті досі є велика проблема зі старими деревами, які часто падають від вітру. Так, 21 квітня, в Одесі через шторм стався черговий деревопад.

Також ми писали, що до літа озеленювачі комунального підприємства "Міськзелентрест" прикрасять місто підвісними квітковими вазами. Всього планують повісити 100 чаш у різних куточках Одеси. Наразі підвісними квітковими вазами вже прикрасили Приморський бульвар, Думську і Театральну площі тощо. В основному це пеларгонії, традесканції, аспарагус та інші види.

Додамо, що в Одесі відкрили для прогулянки у центрі міста. Стамбульський та Грецький парки можна уже відвідати ще з 20 квітня.

Ще ми повідомляли, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету.