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У Хаджибейському районі Одеси впала тополя — рух автомобілів утруднений

25 травня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Хаджибейському районі Одеси впала тополя — рух автомобілів утруднений
Тополя, яка упала. Фото: соцмережі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. Наразі у Хаджибейському районі міста рух машин сильно ускладнений.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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В Одесі впало дерево

Відомо, що дерево впало по вулиці І.Рабіна біля АТБ. Зараз рух у бік Малиновського ринку повністю перекритий. Цю ділянку можна об’їхати по Івана і Юрія Лип та по Спартаківській. Комунальники невдовзі приберуть "зелену перешкоду" та відновлять рух. 

Повалені дерева в Одесі

Зазначимо, що у місті досі є велика проблема зі старими деревами, які часто падають від вітру. Так, 21 квітня, в Одесі через шторм стався черговий деревопад. 

Також ми писали, що до літа озеленювачі комунального підприємства "Міськзелентрест" прикрасять місто підвісними квітковими вазами. Всього планують повісити 100 чаш у різних куточках Одеси. Наразі підвісними квітковими вазами вже прикрасили Приморський бульвар, Думську і Театральну площі тощо. В основному це пеларгонії, традесканції, аспарагус та інші види. 

Додамо, що в Одесі відкрили для прогулянки у центрі міста. Стамбульський та Грецький парки можна уже відвідати ще з 20 квітня. 

Ще ми повідомляли, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету. 

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