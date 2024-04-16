Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Час для прогулянок — в Одесі незабаром відкриють Стамбульський та Грецький парки arrow

Час для прогулянок — в Одесі незабаром відкриють Стамбульський та Грецький парки

16 квітня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Час для прогулянок — в Одесі незабаром відкриють Стамбульський та Грецький парки
Стамбульський парк в Одесі. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі усі підготовчі роботи до відкриття двох найулюбленіших місць відпочинку та прогулянки у центрі Одеси завершені. Стамбульський та Грецький парки можна буде відвідати вже з 20 квітня. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

Читайте також:

Відкриття парків

Минулого літа парки були закриті, а прогулятися у центрі можна було вздовж Приморського бульвару. Наразі ж комунальники вже прибрали території, підрізали дерева та висадили квіти на території двох парків. Окрім цього, паркові меблі та фонтани також приведені до ладу. 

"Сьогодні маємо погодження від військової адміністрації та готуємо до відкриття Стамбульский та Грецький парки. Це стало можливим завдяки нашим військовим мужнім та хоробрим вартовим нашого міста", — зазначили у міській раді.

Окрім цього, у мерії зазначили, що будуть відкриті для одеситів та гостей міста Потьомкінські сходи.  Проте заборона пішохідного руху по Приморській залишається — вона відкрита лише для транспорту. 

Відпочинок в Одесі 

Ми раніше писали, що в серці Одеси, серед міської ​​гамірної суєти, настала пора весняної магії. Дерева Іуди, або як їх ще називають "дерева любові", вкрилися ніжними рожевими квітами. 

Також ми повідомляли, що в селі Адамівка Березовського району, що на Одещині, зацвіла найстаріша груша в Україні. Дереву може бути декілька сотень років — у 2012 році груша стала ботанічним пам'ятником, її визнали найдавнішою в Одеській області та загалом в Україні.

Одеса
відпочинок
природа
Геннадій Труханов
Одеська область
парки
Одеська ОДА
Новини Одеси
Олег Кіпер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем