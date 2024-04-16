Час для прогулянок — в Одесі незабаром відкриють Стамбульський та Грецький парки

Стамбульський парк в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Наразі усі підготовчі роботи до відкриття двох найулюбленіших місць відпочинку та прогулянки у центрі Одеси завершені. Стамбульський та Грецький парки можна буде відвідати вже з 20 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відкриття парків

Минулого літа парки були закриті, а прогулятися у центрі можна було вздовж Приморського бульвару. Наразі ж комунальники вже прибрали території, підрізали дерева та висадили квіти на території двох парків. Окрім цього, паркові меблі та фонтани також приведені до ладу.

"Сьогодні маємо погодження від військової адміністрації та готуємо до відкриття Стамбульский та Грецький парки. Це стало можливим завдяки нашим військовим — мужнім та хоробрим вартовим нашого міста", — зазначили у міській раді.

Окрім цього, у мерії зазначили, що будуть відкриті для одеситів та гостей міста Потьомкінські сходи. Проте заборона пішохідного руху по Приморській залишається — вона відкрита лише для транспорту.

Відпочинок в Одесі

Ми раніше писали, що в серці Одеси, серед міської ​​гамірної суєти, настала пора весняної магії. Дерева Іуди, або як їх ще називають "дерева любові", вкрилися ніжними рожевими квітами.

Також ми повідомляли, що в селі Адамівка Березовського району, що на Одещині, зацвіла найстаріша груша в Україні. Дереву може бути декілька сотень років — у 2012 році груша стала ботанічним пам'ятником, її визнали найдавнішою в Одеській області та загалом в Україні.