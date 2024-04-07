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Найстаріша груша України зацвіла на Одещині — фото

7 квітня 2024 14:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Найстаріша груша України зацвіла на Одещині — фото
Найстаріша груша в Україні. Фото: Ната Чернецька
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області зацвіла найстаріша груша в Україні. Дереву може бути декілька сотень років.

Про це повідомила одеська журналістка Ната Чернецька.

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Дерево-рекордсмен росте в селі Адамівка, Березовського району. Діаметр  його стовбура досягає близько метра, висота – понад 15. У 2012 році груша стала ботанічним пам'ятником, її визнали найдавнішою в Одеській області та загалом в Україні. Вік дерева, за оцінками екологів, може досягати близько 400 років. Додамо, що зазвичай, груша зацвітає на кінець квітня чи початок травня, але цьогоріч погода радує жителів Одещини. Так, в регіоні уже з початку місяця стовпчики термометрів майже щодня показують +20 °С і вище. Тому і дерева розквітають раніше. 

Найстаріша груша України зацвіла на Одещині — фото - фото 1
Цвітіння груші. Фото: Ната Чернецька

Одеса квітне

Нагадаємо, в Одесі розквіт парк Перемоги. На кожному кроці відчувається аромат нарцисів, крокусів, квітів фруктових дерев та інших рослин. Люди з усіх куточків міста збираються тут, щоб насолодитися чудовою погодою та природною красою. Діти весело граються на дитячих майданчиках, пари прогулюються по алеях, а батьки відпочивають, насолоджуючись теплим сонцем та запахом квітів. 

Також ми писали, що вода у водоймі в одеському парку вже тривалий час є коричневого кольору та має неприємний запах. Попри те, що у КП "Сервісний центр" зазначили про абсолютну безпечність води, це явище є досить небезпечним як для мешканців водойми, так і для людей.

Додамо, в Одесі постійно будуються нові споруди, незважаючи ані на війну, ані на природні умови. Так, через щільну настройку та дощі в районі Золотого Берега в Одесі може статися черговий обвал схилу.
 

Одеса
дерева
Одеська область
квіти
Одеська ОДА
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