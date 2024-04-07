Пожежна небезпека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 7 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +11 °С вночі. Можливі невеликі опади у місті у вигляді дощу. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл та Затишшя.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
- Температура вночі +9...+11 °С.
- Температура вдень +15...+17 °С.
- Вітер південний — 1,0 м/с.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
- На автошляхах області вночі видимість під час дощу 1-2 км.
Погода в Україні 7 квітня
Дощі очікуються в південній частині України та східній. До того ж опади затримаються зранку на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.
У західних областях, північних та більшості центральних буде сонячно.
Температура протягом дня — +16...+22 °С.
Нагадаємо, початок наступного тижня порадує погодою. Очікується сонячна та тепла погода з температурою до +24 °С.
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