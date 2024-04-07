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Пожежна небезпека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні

7 квітня 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні - 7 квітня.
Люди дивляться на розквітлі дерева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 7 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +11 °С вночі. Можливі невеликі опади у місті у вигляді дощу. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл та Затишшя.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
  • Температура вночі +9...+11 °С. 
  • Температура вдень +15...+17 °С.
  • Вітер південний — 1,0 м/с.
Пожежна небезпека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
  • На автошляхах області вночі видимість під час дощу 1-2 км. 
Пожежна небезпека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 квітня

Дощі очікуються в південній частині України та східній. До того ж опади затримаються зранку на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

У західних областях, північних та більшості центральних буде сонячно.

Температура протягом дня — +16...+22 °С.

Нагадаємо, початок наступного тижня порадує погодою. Очікується сонячна та тепла погода з температурою до +24 °С.

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