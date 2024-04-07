Люди дивляться на розквітлі дерева. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 7 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +11 °С вночі. Можливі невеликі опади у місті у вигляді дощу. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл та Затишшя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Температура вночі +9...+11 °С.

Температура вдень +15...+17 °С.

Вітер південний — 1,0 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.

На автошляхах області видимість добра.

На автошляхах області вночі видимість під час дощу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 квітня

Дощі очікуються в південній частині України та східній. До того ж опади затримаються зранку на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

У західних областях, північних та більшості центральних буде сонячно.

Температура протягом дня — +16...+22 °С.

Нагадаємо, початок наступного тижня порадує погодою. Очікується сонячна та тепла погода з температурою до +24 °С.