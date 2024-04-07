Пожарная опасность — синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 7 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Возможны небольшие осадки в городе в виде дождя. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил и Затишье.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
- Температура ночью +9...+11°С.
- Температура днем +15...+17°С.
- Ветер южный — 1,0 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +15...+20°С.
- На автодорогах области видимость добра.
- На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.
Погода в Украине 7 апреля
Дожди ожидаются в южной части Украины и восточной. К тому же осадки задержатся утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.
В западных областях, северных и большинстве центральных будет солнечно.
Температура в течение дня +16...+22 °С.
Напомним, начало следующей недели порадует погодой . Ожидается теплая и солнечная погода с температурой до +24 °С.
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