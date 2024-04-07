Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пожарная опасность — синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на сегодня arrow

Пожарная опасность — синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на сегодня

7 апреля 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня – 7 апреля.
Люди смотрят на цветущие деревья. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 7 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Возможны небольшие осадки в городе в виде дождя. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил и Затишье.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
  • Температура ночью +9...+11°С.
  • Температура днем +15...+17°С.
  • Ветер южный — 1,0 м/с.
Пожарная опасность — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7...+12°С, днем +15...+20°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
  • На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.
Пожарная опасность — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 апреля

Дожди ожидаются в южной части Украины и восточной. К тому же осадки задержатся утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных будет солнечно.

Температура в течение дня +16...+22 °С.

Напомним, начало следующей недели порадует погодой . Ожидается теплая и солнечная погода с температурой до +24 °С.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку