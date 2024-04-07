Люди смотрят на цветущие деревья. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 7 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Возможны небольшие осадки в городе в виде дождя. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил и Затишье.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Температура ночью +9...+11°С.

Температура днем +15...+17°С.

Ветер южный — 1,0 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12°С, днем +15...+20°С.

На автодорогах области видимость добра.

На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 апреля

Дожди ожидаются в южной части Украины и восточной. К тому же осадки задержатся утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных будет солнечно.

Температура в течение дня +16...+22 °С.

Напомним, начало следующей недели порадует погодой . Ожидается теплая и солнечная погода с температурой до +24 °С.