Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Самая старая груша Украины зацвела в Одесской области — фото arrow

Самая старая груша Украины зацвела в Одесской области — фото

7 апреля 2024 14:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Самая старая груша Украины зацвела в Одесской области — фото
Самая старая груша в Украине. Фото: Ната Чернецкая
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области зацвела старейшая груша в Украине. Дереву может быть несколько сот лет.

Об этом сообщила одесская журналистка Ната Чернецкая.

Читайте также:

Самая старая груша в Украине: где растет

Дерево-рекордсмен растет в селе Адамовка, Березовского района. Диаметр его ствола достигает около метра, высота — более 15. В 2012 году груша стала ботаническим памятником, ее признали древнейшей в Одесской области и в целом в Украине. Возраст дерева, по оценкам экологов, может достигать около 400 лет. Добавим, что обычно груша зацветает на конец апреля или начало мая, но в этом году погода радует жителей Одесской области. Так, в регионе уже с начала месяца столбики термометров почти каждый день показывают +20 °С и выше. Потому и деревья расцветают раньше.

Самая старая груша Украины зацвела в Одесской области — фото - фото 1
Цветение груши. Фото: Ната Чернецкая

Одесса цветет

Напомним, в Одессе расцвет парк Победы. На каждом шагу ощущается аромат нарциссов, крокусов, цветов фруктовых деревьев и других растений. Люди со всех уголков города собираются здесь, чтобы насладиться прекрасной погодой и красотой. Дети весело играют на детских площадках, пары ходят по аллеям, а родители отдыхают, наслаждаясь теплым солнцем и запахом цветов.

Также мы писали, что вода в пруду в одесском парке уже длительное время коричневого цвета и имеет неприятный запах. Несмотря на то, что в КП "Сервисный центр" отметили абсолютную безопасность воды, это явление достаточно опасно как для жителей водоема, так и для людей.

Добавим, в Одессе постоянно строятся новые постройки, несмотря ни на войну, ни на природные условия. Так, из-за плотной настройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.

Одесса
деревья
Одесская область
цветы
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку