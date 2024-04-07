Самая старая груша Украины зацвела в Одесской области — фото

Самая старая груша в Украине. Фото: Ната Чернецкая

В Одесской области зацвела старейшая груша в Украине. Дереву может быть несколько сот лет.

Об этом сообщила одесская журналистка Ната Чернецкая.

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Дерево-рекордсмен растет в селе Адамовка, Березовского района. Диаметр его ствола достигает около метра, высота — более 15. В 2012 году груша стала ботаническим памятником, ее признали древнейшей в Одесской области и в целом в Украине. Возраст дерева, по оценкам экологов, может достигать около 400 лет. Добавим, что обычно груша зацветает на конец апреля или начало мая, но в этом году погода радует жителей Одесской области. Так, в регионе уже с начала месяца столбики термометров почти каждый день показывают +20 °С и выше. Потому и деревья расцветают раньше.

Цветение груши. Фото: Ната Чернецкая

Одесса цветет

Напомним, в Одессе расцвет парк Победы. На каждом шагу ощущается аромат нарциссов, крокусов, цветов фруктовых деревьев и других растений. Люди со всех уголков города собираются здесь, чтобы насладиться прекрасной погодой и красотой. Дети весело играют на детских площадках, пары ходят по аллеям, а родители отдыхают, наслаждаясь теплым солнцем и запахом цветов.

Также мы писали, что вода в пруду в одесском парке уже длительное время коричневого цвета и имеет неприятный запах. Несмотря на то, что в КП "Сервисный центр" отметили абсолютную безопасность воды, это явление достаточно опасно как для жителей водоема, так и для людей.

Добавим, в Одессе постоянно строятся новые постройки, несмотря ни на войну, ни на природные условия. Так, из-за плотной настройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.