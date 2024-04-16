Время для прогулок — в Одессе в скором времени откроют Стамбульский и Греческий парки

Стамбульский парк в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Все подготовительные работы к открытию двух самых любимых мест отдыха и прогулки в центре Одессы завершены. Стамбульский и Греческий парки можно будет посетить с 20 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Открытие парков

Прошлым летом парки были закрыты, а прогуляться по центру можно было вдоль Приморского бульвара. Теперь коммунальщики уже убрали территории, подрезали деревья и высадили цветы на территории двух парков. Кроме этого, парковая мебель и фонтаны также приведены в порядок.

"Сегодня имеем согласование от военной администрации и готовим к открытию Стамбульский и Греческий парки. Это стало возможным благодаря нашим военным — мужественным и храбрым часовым нашего города" , — отметили в городском совете.

Кроме этого в мэрии отметили, что будет открыта для одесситов и гостей города Потемкинская лестница. Однако запрет на пешеходное движение по Приморской остается — она открыта только для транспорта.

Отдых в Одессе

Мы раньше писали, что в сердце Одессы, среди городской шумной суеты, настала пора весенней магии. Деревья Иуды, или как их еще называют "деревья любви", покрылись нежными розовыми цветами.

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