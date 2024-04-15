Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж)

В Одесі зацвіли дерева Іуди. Фото: Новини.LIVE

В серці Одеси, серед міської ​​гамірної суєти, настала пора весняної магії. Дерева Іуди, або як їх ще називають "дерева любові", вкрилися ніжними рожевими квітами.

Корреспонденти Новини.LIVE відвідали міський сад та зафільмували цвітіння дерев.

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В цю пору року Одеса перетворюється на справжній куточок казковості, де кожен мешканець і гість можуть знайти свою частку спокою та краси.

Квіти дерева Іуди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дерево Іуди зацвіло рожевими квітами. Фото: Новини.LIVE

Дерево Іуди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесити насолоджуються квітучою красою природи

Люди розлучаються зі своїми щоденними турботами і виходять на вулиці, щоб зануритися у цю весняну ідилію. Під деревами Іуди у парках та скверах збираються родини, закохані пари та друзі, щоб насолодитися квітучою красою природи та провести час разом. Невеликі фотосесії, пікніки та прогулянки стають невіддільною частиною весняних прогулянок.

Люди відпочивають у парку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Жінка насолоджується красою квітів. Фото: Новини.LIVE

Чоловік відпочиває у парку. Фото: Новини.LIVE

Подих весняного вітру несе аромат квітів, а серця наповнюються радістю й надією на новий початок. Під деревами Іуди збираються не лише люди, а й пташки, що співають свої найпрекрасніші мелодії, вкотре підкреслюючи цю миттєву чарівність весни в Одесі.