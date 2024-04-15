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Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж)

15 квітня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж)
В Одесі зацвіли дерева Іуди. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В серці Одеси, серед міської ​​гамірної суєти, настала пора весняної магії. Дерева Іуди, або як їх ще називають "дерева любові", вкрилися ніжними рожевими квітами. 

Корреспонденти Новини.LIVE відвідали міський сад та зафільмували цвітіння дерев. 

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В цю пору року Одеса перетворюється на справжній куточок казковості, де кожен мешканець і гість можуть знайти свою частку спокою та краси.

Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж) - фото 1
Квіти дерева Іуди в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж) - фото 2
Дерево Іуди зацвіло рожевими квітами. Фото: Новини.LIVE
Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж) - фото 3
Дерево Іуди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесити насолоджуються квітучою красою природи

Люди розлучаються зі своїми щоденними турботами і виходять на вулиці, щоб зануритися у цю весняну ідилію. Під деревами Іуди у парках та скверах збираються родини, закохані пари та друзі, щоб насолодитися квітучою красою природи та провести час разом. Невеликі фотосесії, пікніки та прогулянки стають невіддільною частиною весняних прогулянок.

Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж) - фото 4
 Люди відпочивають у парку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж) - фото 5
Жінка насолоджується красою квітів. Фото: Новини.LIVE
Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж) - фото 6
Чоловік відпочиває у парку. Фото: Новини.LIVE

Подих весняного вітру несе аромат квітів, а серця наповнюються радістю й надією на новий початок. Під деревами Іуди збираються не лише люди, а й пташки, що співають свої найпрекрасніші мелодії, вкотре підкреслюючи цю миттєву чарівність весни в Одесі.

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