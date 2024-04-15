Яскравий рожевий квіт — в Одесі зацвіли дерева Іуди (фоторепортаж)
В серці Одеси, серед міської гамірної суєти, настала пора весняної магії. Дерева Іуди, або як їх ще називають "дерева любові", вкрилися ніжними рожевими квітами.
Корреспонденти Новини.LIVE відвідали міський сад та зафільмували цвітіння дерев.
Дерева Іуди розквітли в серці міста
В цю пору року Одеса перетворюється на справжній куточок казковості, де кожен мешканець і гість можуть знайти свою частку спокою та краси.
Одесити насолоджуються квітучою красою природи
Люди розлучаються зі своїми щоденними турботами і виходять на вулиці, щоб зануритися у цю весняну ідилію. Під деревами Іуди у парках та скверах збираються родини, закохані пари та друзі, щоб насолодитися квітучою красою природи та провести час разом. Невеликі фотосесії, пікніки та прогулянки стають невіддільною частиною весняних прогулянок.
Подих весняного вітру несе аромат квітів, а серця наповнюються радістю й надією на новий початок. Під деревами Іуди збираються не лише люди, а й пташки, що співають свої найпрекрасніші мелодії, вкотре підкреслюючи цю миттєву чарівність весни в Одесі.
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