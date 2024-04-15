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Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж)

15 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж)
В Одессе зацвели деревья Иуды. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В сердце Одессы, среди городской шумной суеты, наступила пора весенней магии. Деревья Иуды, или как их еще называют "деревья любви", покрылись нежными розовыми цветами.

Корреспонденты Новини.LIVE посетили городской сад и сняли цветение деревьев.

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В настоящее время Одесса превращается в настоящий уголок сказочности, где каждый житель и гость может найти свою долю покоя и красоты.

Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж) - фото 1
Цветы дерева Иуды в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж) - фото 2
Дерево Иуды зацвело розовыми цветами. Фото: Новини.LIVE
Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж) - фото 3
Дерево Иуды в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесситы наслаждаются цветущей красотой природы

Люди расстаются со своими ежедневными заботами и выходят на улицы, чтобы погрузиться в эту весеннюю идиллию. Под деревьями Иуды в парках и скверах собираются семьи, влюбленные пары и друзья, чтобы насладиться цветущей красотой природы и провести время вместе. Небольшие фотосессии, пикники и прогулки становятся неотъемлемой частью весенних прогулок.

Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж) - фото 4
Люди окружают парк в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж) - фото 5
Женщина наслаждается красотой цветов. Фото: Новини.LIVE
Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж) - фото 6
Мужчина отдыхает в парке. Фото: Новини.LIVE

Дыхание весеннего ветра несет аромат цветов, а сердца наполняются радостью и надеждой на новое начало. Под деревьями Иуды собираются не только люди, но и птички, поющие свои самые прекрасные мелодии, в очередной раз подчеркивая это мгновенное очарование весны в Одессе.

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