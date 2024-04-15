Яркое розовое цветение — в Одессе расцвели деревья Иуды (фоторепортаж)
В сердце Одессы, среди городской шумной суеты, наступила пора весенней магии. Деревья Иуды, или как их еще называют "деревья любви", покрылись нежными розовыми цветами.
Корреспонденты Новини.LIVE посетили городской сад и сняли цветение деревьев.
Деревья Иуды расцвели в сердце города
В настоящее время Одесса превращается в настоящий уголок сказочности, где каждый житель и гость может найти свою долю покоя и красоты.
Одесситы наслаждаются цветущей красотой природы
Люди расстаются со своими ежедневными заботами и выходят на улицы, чтобы погрузиться в эту весеннюю идиллию. Под деревьями Иуды в парках и скверах собираются семьи, влюбленные пары и друзья, чтобы насладиться цветущей красотой природы и провести время вместе. Небольшие фотосессии, пикники и прогулки становятся неотъемлемой частью весенних прогулок.
Дыхание весеннего ветра несет аромат цветов, а сердца наполняются радостью и надеждой на новое начало. Под деревьями Иуды собираются не только люди, но и птички, поющие свои самые прекрасные мелодии, в очередной раз подчеркивая это мгновенное очарование весны в Одессе.
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