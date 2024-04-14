Хтось купається, а хтось займається риболовлею — на одеському узбережжі сьогодні людно

Люди на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Літо ще не настало, а містяни уже масово вийшли на відпочинок до узбережжя. Зазвичай, у квітні всі пляжі Одеси ще досить порожні, але цього року, навіть попри небезпеку підриву мін, тут уже яблуку ніде упасти.

Кореспонденти Новини.LIVE відвідали узбережжя та зафільмували відпочинок одеситів.

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Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Теплий квітень в Одесі

Попри те, що тільки середина квітня, в Одесі температура повітря уже перевалює далеко за +20 °С, і це у затінку, а на сонці й вище. Одесити не гають дарма час і вже відкрили пляжний сезон. На Ланжероні сьогодні людно та галасливо, діти граються в піску та зводять вежі.

Діти граються в піску. Фото: Новини.LIVE

Хтось засмагає, хтось вийшов на прогулянку із собакою, дехто навіть заходить купатися. А є тут і запеклі рибалки, які уже скучили за чорноморськими бичками, мідіями та рапанами.

Чоловік ловить рибу. Фото: Новини.LIVE

Люди купаються. Фото: Новини.LIVE

На набережній уже також працюють всі кафе. Дехто з відпочивальників просто прийшов насолодитися морським повітрям та прохолодними напоями.

Одесити засмагають. Фото: Новини.LIVE

Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Відкриття пляжного сезону в Одесі: що відомо

Нагадаємо, Одеська ОВА не проти відкрити пляжний сезон цього року, але лише за відповідних військових та погодних умов. Так, пляжі міста планують ретельно обстежити та обладнати усім необхідним для безпечного відпочинку.

Також ми писали, що пляж Ланжерон в Одесі увійшов до найкращих пляжів світу. У списку найпривабливіших для пляжного відпочинку місць він посів 27-му сходинку зі 100.