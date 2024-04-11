Чаруючі сакури в одеському парку Перемоги очима Новини.LIVE — фоторепортаж
У парку Перемоги в Одесі, де кожна пора року має свою неповторну красу, цього разу весна принесла найбільш очікувану подію — цвітіння сакур. Коли перші пелюстки розцвітають на деревах, парк перетворюється на справжній казковий ландшафт, який миттєво приваблює маси містян та гостей.
Корреспонденти Новини.LIVE відвідали парк Перемоги та зафільмували довгоочікуване цвітіння сакури.
Сакура у парку Перемоги
Серед запашних алей парку розгортаються справжні маленькі пікніки та романтичні прогулянки. Сім'ї приходять з дітьми, щоб відпочити та насолодитися весняним днем під тінями розквітлих сакур.
Молоді закохані пари обминають паркові доріжки, зупиняючись час від часу, щоб зробити фото на фоні рожевої краси цих дивовижних дерев. Квітки сакури пахнуть ніжно і тонко — весняним серпанком і таємничим Сходом.
Таке весняне дійство в парку Перемоги — це не просто природний феномен, а справжня спільна радість та гармонія між людьми та природою.
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