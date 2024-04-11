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Волшебные сакуры в одесском парке Перемоги глазами Новини.LIVE — фоторепортаж

11 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Волшебные сакуры в одесском парке Перемоги глазами Новини.LIVE — фоторепортаж
Сакура расцвела в парке Победы в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В парке Перемоги в Одессе, где каждое время года имеет свою неповторимую красоту, на этот раз весна принесла самое ожидаемое событие — цветение сакур. Когда первые лепестки расцветают на деревьях, парк превращается в настоящий сказочный ландшафт, мгновенно привлекающий массы горожан и гостей.

Корреспонденты Новини.LIVE посетили парк Перемоги и сняли долгожданное цветение сакуры.

Сакура в парке Перемоги

Среди душистых аллей парка разворачиваются настоящие маленькие пикники и романтические прогулки. Семьи приходят с детьми, чтобы отдохнуть и насладиться весенним днем под тенью цветущих сакур.

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Солнечные лучи попали на цветы сакуры. Фото: Новини.LIVE

Молодые влюбленные пары обходят парковые дорожки, останавливаясь время от времени, чтобы сделать фото на фоне розовой красоты этих удивительных деревьев. Цветки сакуры пахнут нежно и тонко — весенней дымкой и таинственным Востоком.

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Зацвела сакура в Одессе. Фото:Новини.LIVE

Такое весеннее действо в парке Перемоги — это не просто естественный феномен, а настоящая общая радость и гармония между людьми и природой.

Одесса
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