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Одеський Ланжерон потрапив до списку найкращих пляжів світу у 2024 році

31 березня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеський Ланжерон потрапив до списку найкращих пляжів світу у 2024 році
Пляж Ланжерон в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Пляж Ланжерон в Одесі увійшов до кращих пляжів світу. У списку найпривабливіших для пляжного відпочинку місць він посів 27. 

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту BeachAtlas.

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"Пляж Ланжерон в Одесі завжди був улюбленим українцями за його красу, золоті піски та прозорі води Чорного моря. Тепер він ще більш особливий — це символ стійкості", — йдеться в описі на сайті.

Одеський Ланжерон потрапив до списку найкращих пляжів світу у 2024 році - фото 1
Скриншот з сайту BeachAtlas. 

Що відомо про пляж

Ланжерон — один з найвідоміших та найколоритніших пляжів Одеси. Він має багату історію та асоціюється з відомими особистостями та подіями. Розташований у Приморському районі, пляж Ланжерон є популярним місцем для відпочинку та розваг, пропонуючи різноманітні ресторани, нічні клуби та готельні комплекси.

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Нагадаємо, на одеському Ланжероні для відпочивальників кожні вихідні концерт київський піаніст. Послухати музику просто неба від Ігоря Янчука збираються сотні десятки людей. Перший концерт під назвою "Піано море" музикант дав ще у жовтні минулого року. 

Також ми писали, що замерзлі хвилі Чорного моря оздобили берегову лінію Ланжерону неймовірним крижаним узором. Містяни приходять на узбережжя, щоб зафіксувати та насолодитися цим неймовірним зимовим мистецтвом.

Одеса
Чорне море
пляж
Одеська область
Одеська ОДА
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