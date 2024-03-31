Одеський Ланжерон потрапив до списку найкращих пляжів світу у 2024 році

Пляж Ланжерон в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пляж Ланжерон в Одесі увійшов до кращих пляжів світу. У списку найпривабливіших для пляжного відпочинку місць він посів 27.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту BeachAtlas.

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"Пляж Ланжерон в Одесі завжди був улюбленим українцями за його красу, золоті піски та прозорі води Чорного моря. Тепер він ще більш особливий — це символ стійкості", — йдеться в описі на сайті.

Скриншот з сайту BeachAtlas.

Що відомо про пляж

Ланжерон — один з найвідоміших та найколоритніших пляжів Одеси. Він має багату історію та асоціюється з відомими особистостями та подіями. Розташований у Приморському районі, пляж Ланжерон є популярним місцем для відпочинку та розваг, пропонуючи різноманітні ресторани, нічні клуби та готельні комплекси.

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Нагадаємо, на одеському Ланжероні для відпочивальників кожні вихідні концерт київський піаніст. Послухати музику просто неба від Ігоря Янчука збираються сотні десятки людей. Перший концерт під назвою "Піано море" музикант дав ще у жовтні минулого року.

Також ми писали, що замерзлі хвилі Чорного моря оздобили берегову лінію Ланжерону неймовірним крижаним узором. Містяни приходять на узбережжя, щоб зафіксувати та насолодитися цим неймовірним зимовим мистецтвом.