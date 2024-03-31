Одесский Ланжерон попал в список лучших пляжей мира в 2024 году

Ланжерон пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пляж Ланжерон в Одессе вошел в лучшие пляжи мира. В списке самых привлекательных для пляжного отдыха мест занял 27.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта BeachAtlas.

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"Пляж Ланжерон в Одессе всегда был любимым украинцами за его красоту, золотые пески и прозрачные воды Черного моря. Теперь он еще более особенный – это символ устойчивости", — говорится в описании на сайте.

Скриншот с сайта BeachAtlas.

Что известно о пляже

Ланжерон – один из самых известных и колоритных пляжей Одессы. Она имеет богатую историю и ассоциируется с известными личностями и событиями. Расположенный в Приморском районе, пляж Ланжерон является популярным местом для отдыха и развлечений, предлагая различные рестораны, ночные клубы и гостиничные комплексы.

Больше новостей о Ланжероне

Напомним, на одесском Ланжероне для отдыхающих каждый выходной концерт киевский пианист. Послушать музыку под открытым небом от Игоря Янчука собираются сотни десятки человек. Первый концерт под названием Пиано море музыкант дал еще в октябре прошлого года.

Также мы писали, что замерзшие волны Черного моря украсили береговую линию Ланжерона невероятным ледяным узором. Горожане приходят на побережье, чтобы зафиксировать и насладиться этим невероятным зимним искусством.