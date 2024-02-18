Під звуки моря та аплодисменти — на Ланжероні для одеситів зіграв піаніст із Києва
На одеському Ланжероні сьогодні для відпочивальників зіграв концерт київський піаніст. Послухати музику просто неба від Ігоря Янчука зібралися десятки людей.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Концерти біля моря
Перший концерт під назвою "Піано море" музикант дав ще у жовтні минулого року. Ігор Янчук розказує, що це було спонтанне рішення.
"Я приїхав до хрещеної в Одесу 28 вересня минулого року і побачив тут на пляжі інструмент. Я просто сів і почав грати, підтягнулися люди, по їхніх обличчях було зрозуміло, що їм подобається моя музика", — зазначив артист.
З того часу кожного дня музикант захоплював серця одеситів та гостей міста своїм проєктом. Концерт існує у двох форматах: ранковий і денний. Кожен виступ піаніста збирає навколо фортепіано безліч слухачів.
"Другий раз я грав на цьому піаніно на світанку. Я взяв із собою просто двох друзів і прийшов на Ланжерон. У тиші музика зазвучала по-іншому. Люди теж підтягнулися до мене. Уже коли я побачив світлини з цього концерту, зрозумів, що це буде цілий проєкт", — додав Ігор Янчук.
Піаніст виконує твори відомих композиторів: Людовіка Ейнауді, Яна Тірсена, Роберто Каччапальї, а також свої авторські композиції, яких налічується вже 12.
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Додамо, одеські "моржі" — любителі зимового плавання — влаштували заплив зі стягами у Чорному морі.
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