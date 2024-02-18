Під звуки моря та аплодисменти — на Ланжероні для одеситів зіграв піаніст із Києва

Люди зібрались послухати концерт. Фото: Новини.LIVE

На одеському Ланжероні сьогодні для відпочивальників зіграв концерт київський піаніст. Послухати музику просто неба від Ігоря Янчука зібралися десятки людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Концерти біля моря

Перший концерт під назвою "Піано море" музикант дав ще у жовтні минулого року. Ігор Янчук розказує, що це було спонтанне рішення.

"Я приїхав до хрещеної в Одесу 28 вересня минулого року і побачив тут на пляжі інструмент. Я просто сів і почав грати, підтягнулися люди, по їхніх обличчях було зрозуміло, що їм подобається моя музика", — зазначив артист.

Музикант Ігор Янчук. Фото: Новини.LIVE

Одесити слухають музику. Фото: Новини.LIVE

З того часу кожного дня музикант захоплював серця одеситів та гостей міста своїм проєктом. Концерт існує у двох форматах: ранковий і денний. Кожен виступ піаніста збирає навколо фортепіано безліч слухачів.

"Другий раз я грав на цьому піаніно на світанку. Я взяв із собою просто двох друзів і прийшов на Ланжерон. У тиші музика зазвучала по-іншому. Люди теж підтягнулися до мене. Уже коли я побачив світлини з цього концерту, зрозумів, що це буде цілий проєкт", — додав Ігор Янчук.

Піаніст виконує твори відомих композиторів: Людовіка Ейнауді, Яна Тірсена, Роберто Каччапальї, а також свої авторські композиції, яких налічується вже 12.

Скринька з надписом "дякую". Фото: Новини.LIVE

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