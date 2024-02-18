Под звуки моря и аплодисменты — на Ланжероне для одесситов сыграл пианист из Киева

Люди собрались послушать концерт. Фото: Новини.LIVE

На одесском Ланжероне сегодня для отдыхающих сыграл концерт киевский пианист. Послушать музыку под открытым небом от Игоря Янчука собрались десятки людей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Концерты у моря

Первый концерт под названием "Пиано море" музыкант дал еще в октябре прошлого года. Игорь Янчук рассказывает, что это было спонтанное решение.

"Я приехал к крестной в Одессу 28 сентября прошлого года и увидел здесь на пляже инструмент. Я просто сел и начал играть, подтянулись люди, по их лицам было понятно, что им нравится моя музыка", — отметил артист.

Музыкант Игорь Янчук. Фото: Новини.LIVE

Одессы слушают музыку. Фото: Новини.LIVE

С тех пор каждый день музыкант увлекал сердца одесситов и гостей города своим проектом. Концерт существует в двух форматах: утренний и дневной. Каждое выступление пианиста собирает вокруг фортепиано множество слушателей.

"Второй раз я играл на этом пианино на рассвете. Я взял с собой просто двух друзей и пришел на Ланжерон. В тишине музыка зазвучала по-другому. Люди тоже подтянулись ко мне. Уже когда я увидел фотографии из этого концерта, понял, что это будет целый проект", — добавил Игорь Янчук.

Пианист исполняет произведения известных композиторов: Людовика Эйнауди, Яна Тирсена, Роберто Каччапальи, а также свои авторские композиции, которых насчитывается уже 12.

Ящик с надписью "спасибо". Фото: Новини.LIVE

Реквизиты для донатов. Фото: Новини.LIVE

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