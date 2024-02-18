Под звуки моря и аплодисменты — на Ланжероне для одесситов сыграл пианист из Киева
На одесском Ланжероне сегодня для отдыхающих сыграл концерт киевский пианист. Послушать музыку под открытым небом от Игоря Янчука собрались десятки людей.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.
Концерты у моря
Первый концерт под названием "Пиано море" музыкант дал еще в октябре прошлого года. Игорь Янчук рассказывает, что это было спонтанное решение.
"Я приехал к крестной в Одессу 28 сентября прошлого года и увидел здесь на пляже инструмент. Я просто сел и начал играть, подтянулись люди, по их лицам было понятно, что им нравится моя музыка", — отметил артист.
С тех пор каждый день музыкант увлекал сердца одесситов и гостей города своим проектом. Концерт существует в двух форматах: утренний и дневной. Каждое выступление пианиста собирает вокруг фортепиано множество слушателей.
"Второй раз я играл на этом пианино на рассвете. Я взял с собой просто двух друзей и пришел на Ланжерон. В тишине музыка зазвучала по-другому. Люди тоже подтянулись ко мне. Уже когда я увидел фотографии из этого концерта, понял, что это будет целый проект", — добавил Игорь Янчук.
Пианист исполняет произведения известных композиторов: Людовика Эйнауди, Яна Тирсена, Роберто Каччапальи, а также свои авторские композиции, которых насчитывается уже 12.
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Напомним, в Одессе, в пятницу, 16 февраля, состоялась премьера фильма "Довга доба" от режиссера Алана Бадоева. Фильм рассказывает о полномасштабном вероломном российском вторжении в Украину.
Многие горожане пришли посмотреть ленту, зал был заполнен, а некоторые сожалели о том, что не взяли платок.
Добавим, одесские "моржи" — любители зимнего плавания — устроили заплыв с флагами в Черном море.
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