На Ланжероні одеські "моржі" влаштували заплив зі стягом України

Стяги України та Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні Україна відзначає День затвердження Державного прапора. Одеські "моржі" — любителі зимового плавання — вирішили вшанувати це свято оригінальним способом. Вони влаштували заплив зі стягами у Чорному морі.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.

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Заплив одеських "моржів"

На Ланжероні сьогодні людно, окрім охочих прогулятися і подихати свіжим повітрям, на пляж прийшли й одеські "моржі". Вони влаштували заплив, несучи із собою стяги міста та національний прапор України. Купалися у воді температурою +5 °C. Це дійство присвятили Дню затвердження державного прапора.

"Ми хочемо підкреслити важливість цього дня для нашої історії та культури. Наш заплив був для того, щоб показати, що Одеса — це Україна. Ми українське місто. Вода сьогодні мокра та солена", — з усмішкою каже член "Клубу моржів" Іван Папушенко.

Зліва Іван Папушенко. Фото: Новини.LIVE

Чоловік з прапорами України. Фото: Новини.LIVE

Моржів сьогодні було багато. За словами Івана Папушенко, зібрати їх разом було нескладно.

"Я зателефонував, вони оперативно зібрались. Це наш вклад в популяризацію українського стяга", — зазначив чоловік.

Заплив на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

Люди з прапорами України. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про свято

Цього дня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову "Про Державний прапор України". Додамо, що перш ніж прийти до синьо-жовтого забарвлення, український прапор змінив кілька кольорів: він був і червоним, і малиновим, і навіть червоно-синім.

Чоловіки зі стягом України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжать до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.