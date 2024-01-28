На Ланжероні одеські "моржі" влаштували заплив зі стягом України
Сьогодні Україна відзначає День затвердження Державного прапора. Одеські "моржі" — любителі зимового плавання — вирішили вшанувати це свято оригінальним способом. Вони влаштували заплив зі стягами у Чорному морі.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.
Заплив одеських "моржів"
На Ланжероні сьогодні людно, окрім охочих прогулятися і подихати свіжим повітрям, на пляж прийшли й одеські "моржі". Вони влаштували заплив, несучи із собою стяги міста та національний прапор України. Купалися у воді температурою +5 °C. Це дійство присвятили Дню затвердження державного прапора.
"Ми хочемо підкреслити важливість цього дня для нашої історії та культури. Наш заплив був для того, щоб показати, що Одеса — це Україна. Ми українське місто. Вода сьогодні мокра та солена", — з усмішкою каже член "Клубу моржів" Іван Папушенко.
Моржів сьогодні було багато. За словами Івана Папушенко, зібрати їх разом було нескладно.
"Я зателефонував, вони оперативно зібрались. Це наш вклад в популяризацію українського стяга", — зазначив чоловік.
Що відомо про свято
Цього дня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову "Про Державний прапор України". Додамо, що перш ніж прийти до синьо-жовтого забарвлення, український прапор змінив кілька кольорів: він був і червоним, і малиновим, і навіть червоно-синім.
Нагадаємо, українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжать до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.
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