Партизани підняли прапор України у Криму — Гуменюк розповіла про ситуацію на півострові

Український прапор на горі Пахкал-Кая. Фото: Рух "Жовта стрічка"

Українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжать до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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На горі Пахкал-Кая, яку росіяни називають Лисий Іван, замайорів український прапор.

"Такі акції — дуже сильний елемент гібридної війни. Елемент впливу як на ворога, так і на віру тих громадян, які чекають на прибуття Сил оборони, перебувають на тимчасово окупованій території. Це справді дуже важко – бути в окупації з проукраїнськими переконаннями", — наголосила Наталія Гуменюк.

На її думку, такі акції підтримки одне одного та впливу на морально-психологічний стан ворога — дуже важливі.

Росіянам у Криму стало незатишно

Зараз російські військові почуваються у тимчасово окупованому Криму вже не так упевнено, як раніше. Цьому сприяють і точкові удари ЗСУ по стратегічно важливих об'єктах, і проблеми з логістикою та забезпеченням військових баз. Війська РФ намагаються налагодити альтернативні способи забезпечення своїх об'єктів, але поки що не виходить.

Тому зараз росіяни намагаються перебазуватися у безпечніший для них порт Новоросійська.

"Щодо пунктів базування у кримських гаванях — вони у стадії "запаковки". Тобто намагаються максимально перемістити ту потрібну логістику та потрібну інфраструктуру, яка необхідна, до Новоросійська. Але саме переміщення — тут є складнощі. Ми пам'ятаємо, вони як вантажні використовують здебільшого великі десантні кораблі. А штормова погода у морі не сприяє зараз таким перевезенням", — розповіла Наталя Гуменюк.

Наталя Гуменюк. Фото: національний телемарафон

За її словами, сам факт активізації партизанського руху на тлі переміщення росіян до Новоросійська підкреслює те, що Крим — це Україна, і повернення півострова з кожним днем дедалі ближче.

Українські удари по силах РФ у Криму

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст — його атакували п'ять українських військово-морських дронів Sea Baby.

А наступного дня стало відомо, що ворог передислокував ППО у Криму після ураження командного пункту РФ.