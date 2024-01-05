Ворог передислокує ППО у Криму після ураження командного пункту РФ

Російське ППО у Криму. Фото: росЗМІ

Росіяни після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму шукають нові способи захисту від ракетних атак. Наразі ворог намагається змінити розташування систем ППО на півострові та закрити "дірки" у небі.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Протиповітряна оборона Криму знову має діркові позначення, тож їм доведеться проводити масову передислокацію цих систем, бо мають суттєві втрати", — сказала військова.

РФ не може захистити свій логістичний хаб

Також речниця "Півдня" зазначила, що наразі у ворога дуже нестабільна ситуація у Криму. Адже саме через півострів здійснюється більшість поставок на фронт, тож їм необхідно змінювати тактику захисту.

"Зважаючи на те, що Крим для ворога є певним хабом, з якого вони все перекидають потім на фронт, тож вони будуть все це втрачати, якщо не зможуть захистити. І всі ці вибухи цьому підтвердження", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, росіяни можуть готувати новий ракетний удар з півдня. Ймовірно, що він може статися під час зниження температури по всій території України, яке прогнозують синоптики.

Також ми писали, що станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.