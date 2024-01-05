Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог передислокує ППО у Криму після ураження командного пункту РФ arrow

Ворог передислокує ППО у Криму після ураження командного пункту РФ

5 січня 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог передислокує ППО у Криму після ураження командного пункту РФ
Російське ППО у Криму. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму шукають нові способи захисту від ракетних атак. Наразі ворог намагається змінити розташування систем ППО на півострові та закрити "дірки" у небі. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Протиповітряна оборона Криму знову має діркові позначення, тож їм доведеться проводити масову передислокацію цих систем, бо мають суттєві втрати", — сказала військова. 

РФ не може захистити свій логістичний хаб

Також речниця "Півдня" зазначила, що наразі у ворога дуже нестабільна ситуація у Криму. Адже саме через півострів здійснюється більшість поставок на фронт, тож їм необхідно змінювати тактику захисту. 

"Зважаючи на те, що Крим для ворога є певним хабом, з якого вони все перекидають потім на фронт, тож вони будуть все це втрачати, якщо не зможуть захистити. І всі ці вибухи цьому підтвердження", — додала Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, росіяни можуть готувати новий ракетний удар з півдня. Ймовірно, що він може статися під час зниження температури по всій території України, яке прогнозують синоптики. 

Також ми писали, що станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі