Ворог передислокує ППО у Криму після ураження командного пункту РФ
Росіяни після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму шукають нові способи захисту від ракетних атак. Наразі ворог намагається змінити розташування систем ППО на півострові та закрити "дірки" у небі.
Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Протиповітряна оборона Криму знову має діркові позначення, тож їм доведеться проводити масову передислокацію цих систем, бо мають суттєві втрати", — сказала військова.
РФ не може захистити свій логістичний хаб
Також речниця "Півдня" зазначила, що наразі у ворога дуже нестабільна ситуація у Криму. Адже саме через півострів здійснюється більшість поставок на фронт, тож їм необхідно змінювати тактику захисту.
"Зважаючи на те, що Крим для ворога є певним хабом, з якого вони все перекидають потім на фронт, тож вони будуть все це втрачати, якщо не зможуть захистити. І всі ці вибухи цьому підтвердження", — додала Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, росіяни можуть готувати новий ракетний удар з півдня. Ймовірно, що він може статися під час зниження температури по всій території України, яке прогнозують синоптики.
Також ми писали, що станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.
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