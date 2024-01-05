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РФ нарощує присутність у Чорному морі — що відомо про "Калібри"

5 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ нарощує присутність у Чорному морі — що відомо про "Калібри"
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України

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"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно!" — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі перебувають 8 кораблів, з яких 2 ракетоносії  з 16 "Калібрами" на бортах;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 13 суден, та 6 рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 8 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. 

Нагадаємо, Україна разом з міжнародними партнерами почала страхувати цивільні судна у Чорному морі. Це спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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