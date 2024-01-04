Кількість експорту знизилася — скільки суден на завваженні у портах Одещини

Судна у порту. Фото: vcrti.com.ua

Станом на 4 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають близько 30 суден, які чекають черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 4 судна, ще 13 — у Чорноморську та 5 — у Южному. Крім того, ще 2 суден йдуть на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про два кораблі.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження у Дунайські порти. У Ізмаїлі зараз перебувають 14 суден, більшість з яких транспортує паливо та олії. Ще три стоїть у Кілії. Станом на сьогодні у річковому порту Рені перевалки не відбувається.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяці Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден.

Також ми писали, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї.