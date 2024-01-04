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Количество экспорта снизилось — сколько судов на замечании в портах Одесчины

4 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Количество экспорта снизилось — сколько судов на замечании в портах Одесчины
Корабль в порту. Фото: vcrti.com.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 4 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находятся около 30 судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 4 судна, еще 13 — в Черноморске и 5 — в Южном. Кроме того, еще 2 судов идут на выход из портов, а на вход известно пока о двух кораблях.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 14 судов, большинство из которых транспортируют топливо и масла. Еще три стоит в Килии. По состоянию на сегодняшний день в речном порту Рени перевалки не происходит.

Напомним, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы писали, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

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