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РФ наращивает присутствие в Черном море — что известно о "Калибрах"

5 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ наращивает присутствие в Черном море — что известно о "Калибрах"
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 5 января враг почти втрое увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. К двум фрегатам, вышедшим ночью на дежурство, враг добавил еще один подводный ракетоноситель. Так что риск обстрелов очень высок.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"Уровень ракетной опасности очень высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, реагируйте оперативно!" — говорится в сообщении военных.

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море находится 8 кораблей, из которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на бортах;
  • в Азовском море — один десантный корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 13 судов, и 6 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 8 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами начала страховать гражданские суда в Черном море. Это упростит проход торговых кораблей по зерновым коридорам в порты Большой Одессы.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 5 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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