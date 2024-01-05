Ворог готує "Калібри" для нового ракетного удару, — Гуменюк
Росіяни можуть готувати новий ракетний удар з півдня. Ймовірно, що він може статися під час зниження температури по всій території України, яке прогнозують синоптики.
Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Те, що вони почали виводити ракетоносії, може свідчити про підготовку наступного ракетного удару. Буде він масштабний або точковий — наразі не принципово важливо, тому що ми спостерігаємо за відповідною активністю у морі", — сказала військова.
Крім того, ворог постійно тримає у напрузі сили ППО, яку намагається знищити.
"Сам факт того, що ворог системно випробовує нашу протиповітряну оборону свідчить про те, що він намагається знайти способи її обійти", — зазначила речниця "Півдня".
У РФ на півдні є складнощі з логістикою
За словами військової, те, що окупанти досить рідко та у малих кількостях використовують "Калібри" для удару, може свідчити про певні логістичні проблеми. Після ураження флоту у Криму росіяни не налагодили безперебійне забезпечення флоту, який "переїхав" у Новоросійськ.
Нагадаємо, станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.
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