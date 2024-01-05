Ворог готує "Калібри" для нового ракетного удару, — Гуменюк

Ракети типу "Калібр". Фото: Вікіпедія

Росіяни можуть готувати новий ракетний удар з півдня. Ймовірно, що він може статися під час зниження температури по всій території України, яке прогнозують синоптики.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Те, що вони почали виводити ракетоносії, може свідчити про підготовку наступного ракетного удару. Буде він масштабний або точковий — наразі не принципово важливо, тому що ми спостерігаємо за відповідною активністю у морі", — сказала військова.

Крім того, ворог постійно тримає у напрузі сили ППО, яку намагається знищити.

"Сам факт того, що ворог системно випробовує нашу протиповітряну оборону свідчить про те, що він намагається знайти способи її обійти", — зазначила речниця "Півдня".

У РФ на півдні є складнощі з логістикою

За словами військової, те, що окупанти досить рідко та у малих кількостях використовують "Калібри" для удару, може свідчити про певні логістичні проблеми. Після ураження флоту у Криму росіяни не налагодили безперебійне забезпечення флоту, який "переїхав" у Новоросійськ.

Нагадаємо, станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.