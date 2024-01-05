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Враг готовит "Калибры" для нового ракетного удара, — Гуменюк

5 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг готовит "Калибры" для нового ракетного удара, — Гуменюк
Ракеты типа "Калибр". Фото: Википедия
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне могут готовить новый ракетный удар с юга. Вероятно, он может произойти во время снижения температуры по всей территории Украины, которое прогнозируют синоптики.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"То, что они начали выводить ракетоносители, может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара. Будет он масштабный или точечный — пока не принципиально важно, потому что мы наблюдаем за соответствующей активностью в море", — сказала военная.

Кроме того, враг постоянно держит в напряжении силы ПВО, которые пытается уничтожить.

"Сам факт того, что враг системно испытывает нашу противовоздушную оборону, свидетельствует о том, что он пытается найти способы ее обойти", — отметила пресс-секретарь "Юга".

У РФ на юге сложности с логистикой

По словам военной, то, что оккупанты достаточно редко и в малых количествах используют "Калибры" для удара, может свидетельствовать об определенных логистических проблемах. После поражения флота в Крыму россияне не наладили бесперебойное обеспечение "переехавшего" флота в Новороссийск.

Напомним, по состоянию на 5 января враг почти втрое увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. К двум фрегатам, вышедшим ночью на дежурство, враг добавил еще один подводный ракетоноситель. Так что риск обстрелов очень высок.

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