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РФ постійно поновлює запаси "шахедів" та комплектуючі, — Гуменюк

4 січня 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ постійно поновлює запаси "шахедів" та комплектуючі, — Гуменюк
Проліт "шахеда" у небі. Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російська Федерація може протягом тривалого часу вчиняти масовані обстріли території України, зокрема Одещині. До Росії з Тегерану постійно прилітають рейси з боєприпасами. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За словами військової, кількість імпортованих дронів знизилася через те, що ворог збільшив їхнє виготовлення на власній території. 

"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують", — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні очікуються стрімкі похолодання та морози до -10. Таку  погоду ворог може використати як чинник для обстрілу енергетичної інфраструктури. 

Також ми писали, що одним із найважливіших джерел інформації під час підготовки до ураження Кримського моста, стало відео росіянки, яка відпочивала і їхала на яхті. Це дало змогу українським спецпризначенцям зрозуміти, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження.

Додамо, станом на 4 січня на півдні України спостерігається погіршення погодних умов, через що ворог був вимушений завести більшість кораблів у пункти базування. Однак частина флоту все ж залишилася патрулювати біля берегів тимчасово окупованого Криму. 

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