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РФ постоянно обновляет запасы "шахедов" и комплектующие, — Гуменюк

4 января 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ постоянно обновляет запасы "шахедов" и комплектующие, — Гуменюк
Пролет "шахеда" в небе. Фото: Генштаб ВСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская Федерация может в течение длительного времени производить массированные обстрелы территории Украины, в частности Одесской области. В Россию из Тегерана постоянно прилетают рейсы с боеприпасами.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам военной, количество импортированных дронов снизилось из-за того, что враг увеличил их изготовление на собственной территории.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", отметила Гуменюк.

Напомним, в ближайшее время в Украине ожидаются обильные похолодания и морозы до -10. Такую погоду враг может использовать как фактор обстрела энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что одним из важнейших источников информации во время подготовки к поражению Крымского моста стало видео россиянки, которая отдыхала и ехала на яхте. Это позволило украинским спецназовцам понять, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение.

По состоянию на 4 января на юге Украины наблюдается ухудшение погодных условий, из-за чего враг был вынужден завести большинство кораблей в пункты базирования. Однако часть флота все же осталась патрулировать у берегов временно оккупированного Крыма.

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