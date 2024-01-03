Росіяни під час холодів можуть вдарити по енергетичних обʼєктах, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Найближчим часом в Україні очікуються стрімкі похолодання та морози до -10. Таку погоду ворог може використати як чинник для обстрілу енергетичної інфраструктури.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, з таким ворогом, як Росія нічого спрогнозувати неможливо, але таких дій цілком варто очікувати.

"Ворог не зупиниться. Варто усвідомлювати, що небезпека не минула. Цілком ймовірно, що треба буде оперативно реагувати на сигнали тривоги та мати при собі необхідні речі", — сказала військова.

Крім того, Гуменюк додала, що Росія не припиняє виробництво і постачання боєприпасів, а також має накопичені ракети.

Нагадаємо, після запуску українських зернових коридорів у Чорному морі без залучення РФ країна-агресорка намагалася штучно посилити мінну небезпеку. Росія за допомогою тактичної авіації скидала біля берегів Одеської області КАБи та морські міни.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. За його словами, в нашій країні спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".