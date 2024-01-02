За минулий рік до берегів Чорного моря винесло близько 50 морських мін

Міна на березі Чорного моря. Фото: УНІАН

Після запуску українських зернових коридорів у Чорному морі без залучення РФ, країна-агресорка намагалася штучно посилити мінну небезпеку. Росія за допомогою тактичної авіації скидала біля берегів Одеської області КАБи та морські міни

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, Сили оборони протягом минулого року виявили на узбережжі Чорного моря 50 вибухонебезпечних "подарунків" від окупантів.

"Я нагадаю, що протягом тривалого часу ворог зусиллями тактичної авіації намагався посилити ступінь замінованості Чорного моря, ускладнюючи рух цивільним суднам", — сказала військова.

Також речниця "Півдня" додала, що підрив кораблів на цих мінах, наприклад, як у кінці грудня — це потужний сигнал світовій спільноті що Україна потребує засобів розмінування.

Нагадаємо, вночі ворог у Чорному морі зробив ротацію ракетоносіїв, замість фрегата "Адмірал Макаров" на чергування вийшов підводний човен. Саме з нього було атаковано територію України "Калібрами".

Також ми писали, що від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

Додамо, під час моніторингу узбережжя Чорного моря в межах національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили міну. Інформацію про знахідку передали військовим.