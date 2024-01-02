За прошлый год к берегам Черного моря вынесло около 50 морских мин

Мина на берегу Черного моря. Фото: УНИАН

После запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области УАБы и морские мины

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, Силы обороны в течение прошлого года обнаружили на побережье Черного моря 50 взрывоопасных "подарков" от оккупантов.

"Я напомню, что в течение длительного времени враг усилиями тактической авиации пытался усилить степень заминированности Черного моря, усложняя движение гражданским судам", — сказала военная.

Также пресс-секретарь "Юга" добавила, что подрыв кораблей на этих минах, например, как в конце декабря — это мощный сигнал мирового сообщества, что Украина нуждается в средствах разминирования.

Напомним, ночью враг в Черном море сделал ротацию ракетоносителей, вместо фрегата "Адмирал Макаров" на дежурство вышла подлодка. Именно с него была атакована территория Украины "Калибрами".

Также мы писали, что с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Добавим, что во время мониторинга побережья Черного моря в пределах национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили мину. Информацию о находке передали военным.