Россияне во время холодов могут ударить по энергетическим объектам, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В ближайшее время в Украине ожидаются обильные похолодания и морозы до -10. Такую погоду враг может использовать как фактор обстрела энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, с таким врагом, как Россия, ничего спрогнозировать невозможно, но таких действий вполне стоит ожидать.

"Враг не остановится. Стоит отдавать себе отчет, что опасность не миновала. По всей вероятности, надо будет оперативно реагировать на сигналы тревоги и иметь при себе необходимые вещи", — сказала военная.

Кроме того, Гуменюк добавила, что Россия не прекращает производство и поставку боеприпасов, а также имеет накопленные ракеты.

Напомним, после запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области УАБ и морские мины.

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал Россию и Украину к немедленным шагам по деэскалации войны. По его словам, в нашей стране наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".