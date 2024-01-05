Враг передислоцирует ПВО в Крыму после поражения командного пункта РФ

Российское ПВО в Крыму. Фото: росСМИ

Россияне после серии взрывов во временно оккупированном Крыму ищут новые способы защиты от ракетных атак. Враг пытается изменить расположение систем ПВО на полуострове и закрыть "дыры" в небе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Противовоздушная оборона Крыма снова имеет дырочные обозначения, так что им придется проводить массовую передислокацию этих систем, поскольку имеют существенные потери", — сказала военная.

РФ не может защитить свой логистический хаб

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что сейчас у врага очень нестабильная ситуация в Крыму. Ведь именно через полуостров осуществляется большинство поставок на фронт, поэтому необходимо изменять тактику защиты.

"Учитывая, что Крым для врага является определенным хабом, с которого они все перебрасывают потом на фронт, поэтому они будут все это терять, если не смогут защитить. И все эти взрывы этому подтверждение", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, россияне могут готовить новый ракетный удар с юга. Вероятно, он может произойти во время снижения температуры по всей территории Украины, которое прогнозируют синоптики.

Также мы писали, что на 5 января враг почти втрое увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. К двум фрегатам, вышедшим ночью на дежурство, враг добавил еще один подводный ракетоноситель. Так что риск обстрелов очень высок.