Росіяни економлять "Калібри" через проблеми з логістикою — деталі

Запуск ракети з ракетоносія. Фото: росЗМІ

Російські загарбники, ймовірно, економлять "Калібри", останній раз їх використовували на початку січня. Військові вважають, що причиною цього можуть бути труднощі з логістикою, забезпеченням та обслуговуванням ракетних установок.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ми фіксували використання "Калібрів" ще 3 січня, тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою в Криму, а перебазуватись в Новоросійськ вони ще не спромоглися", — сказала Наталя Гуменюк.

Військова зауважила, що попри цю економію, ракетна небезпека залишається на високому рівні. Адже навіть перебуваючи у пунктах базування, вони також можуть бути застосовані.

"Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі вісім "Калібрів" і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська", — підкреслила військова.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Також ми писали, що станом на ранок неділі, 21 січня, Росія продовжує тримати напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів. Наразі відомо, що серед них є й ракетоносії з "Калібрами" на борту. Військові рекомендують прислуховуватись до звуків повітряної тривоги та реагувати.

Додамо, що Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.