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Ворожих кораблів у Чорному морі побільшало — скільки на чергуванні

21 січня 2024 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ворожих кораблів у Чорному морі побільшало — скільки на чергуванні
Ворожі кораблі на рейді. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 21 січня, Росія продовжує тримати напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів. Наразі відомо, що серед них є й ракетоносії з "Калібрами" на борту. Військові рекомендують прислуховуватись до звуків повітряної тривоги та реагувати.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 1 ворожий корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 13 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, російські окупанти, найімовірніше, будуть продовжувати завдавати ракетних та безпілотних ударів, намагаючись прорвати українську систему ППО та чинити на неї тиск. Саме з цієї причини армія РФ 20 січня провела обмежену кількість ударів по території України.

Також ми повідомляли, що Російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Марганецької громади, що розташовується в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Зазначається, що місцеві жителі чули вибухи 21 січня після опівночі. 

Додамо, у російській Тулі знаходиться щонайменше 10 оборонних підприємств Російської Федерації, які виробляють різноманітну зброю, зокрема й ракети. Російські нафтобази є законними цілями й по них можна завдавати ударів.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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