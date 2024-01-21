Ворожих кораблів у Чорному морі побільшало — скільки на чергуванні
Станом на ранок неділі, 21 січня, Росія продовжує тримати напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів. Наразі відомо, що серед них є й ракетоносії з "Калібрами" на борту. Військові рекомендують прислуховуватись до звуків повітряної тривоги та реагувати.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі — 1 ворожий корабель.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 13 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, російські окупанти, найімовірніше, будуть продовжувати завдавати ракетних та безпілотних ударів, намагаючись прорвати українську систему ППО та чинити на неї тиск. Саме з цієї причини армія РФ 20 січня провела обмежену кількість ударів по території України.
Також ми повідомляли, що Російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Марганецької громади, що розташовується в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Зазначається, що місцеві жителі чули вибухи 21 січня після опівночі.
Додамо, у російській Тулі знаходиться щонайменше 10 оборонних підприємств Російської Федерації, які виробляють різноманітну зброю, зокрема й ракети. Російські нафтобази є законними цілями й по них можна завдавати ударів.
Читайте Новини.LIVE!